Au Luxembourg : La bande de covoiturage sur l'A6, c'est pour… 2035

Oui, «l'autoroute A6 profitera d'une voie» où les bus et les personnes en covoiturage seront prioritaires, confirme le ministre Déi Gréng de la Mobilité et des Travaux publics, en réponse à une question du député socialiste Mars Di Bartolomeo. Le projet figure au Plan national de mobilité 2035 et devrait effectivement se concrétiser… en 2035.