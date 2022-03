La bandoulière: pratique et fashion

Avec la crise,

il faut allier efficacité et style. Le sac en

bandoulière fourre-tout qu’on emporte partout va revenir en force en 2009.

Les accessoires et le prêt-à-porter conjuguent leurs talents pour vous faire passer la crise le mieux possible. Les gros sacs agrémentés d’une bandoulière, au look sport chic, sont trendy. Klaus van den Berg, spécialiste des études de marché, parle même de phénomène de mode: «Le glamour, c’est fini!». La pochette a fait son temps.