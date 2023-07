Demande de licence en cours: La Bank of London veut créer 300 emplois au Luxembourg

Bank of London

La Bank of London annonce ce mercredi qu'elle a soumis sa demande officielle de licence bancaire de l'Union européenne (UE) et s'engage à investir 200 millions d'euros et à embaucher 300 personnes au Luxembourg au cours des cinq prochaines années.

La demande officielle a été déposée conjointement auprès de la Banque centrale européenne et de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) au Luxembourg. À noter que la banque britannique compte parmi ses principaux actionnaires la société luxembourgeoise Mangrove Capital Partners.

Modèle commercial «unique»

«L'investissement de 200 millions d'euros au Luxembourg et dans l'ensemble de l'UE contribuera à alimenter la croissance de la banque dans l'UE et la création de 300 nouveaux emplois dans les domaines de la gestion, de la conformité, des risques, du développement de produits et du contrôle commercial, de la technologie et des opérations», précise la banque.

Anthony Watson, PDG et fondateur of The Bank of London, ajoute de son côté que le Luxembourg est le «choix logique» pour développer l'offre de la banque dans toute l'UE, et marque «la dernière étape» de sa stratégie de croissance internationale.

La Bank of London revendique un modèle commercial «unique qui protège activement les fonds de ses déposants en ne prêtant jamais, en n'utilisant pas et en n'investissant pas ces dépôts».

