La banque centrale européenne relève son taux

La BCE n’a pas hésité à prendre une mesure pour lutter contre la hausse des prix. Une décision délicate qui risque de freiner la croissance.

Entre soutenir une économie qui s’essouffle et lutter contre l’inflation, la Banque centrale européenne a toujours choisi la deuxième option. C’est son rôle, écrit dans ses statuts. Confrontée à une inflation record en zone Euro, elle a donc augmenté son principal taux directeur d’un quart de point à 4,25%.

Le seuil jamais atteint depuis la création de la zone Euro de 4% d’inflation a été franchi en juin à cause de la flambée des prix du pétrole et de l’envolée des prix des aliments face auxquels la BCE est impuissante.

En remontant ses taux, elle veut toutefois éviter que ces tensions persistantes ne contaminent l'ensemble de l'économie et se muent en un dérapage durable des prix. Sa mission prioritaire consiste à garder les prix stables à moyen terme, à savoir légèrement en dessous de 2%. La pertinence d'un tour de vis monétaire a été mise en cause par certains responsables politiques des pays membres de la zone Euro, dont l'Espagne et la France.