Au Luxembourg : La banque Degroof Petercam écope d'une forte amende

LUXEMBOURG – La Commission de surveillance du secteur financier a prononcé une amende de 1,56 million d’euros à l'encontre de la banque, pour non-respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

La Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) a prononcé une amende de1,56 million d'euros à l’encontre de la banque Degroof Petercam Luxembourg. C'est ce qu'a indiqué jeudi l'établissement public dans un communiqué. «L’amende a été prononcée pour non-respect d’obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme (LBC/FT), explique la CSSF. Cette sanction a été imposée suite à un contrôle sur place que la CSSF avait débuté auprès de la banque en septembre 2019».

Au cours de ce contrôle, la CSSF avait détecté des «faiblesses importantes» dans le dispositif LBC/FT de la banque et plus particulièrement en ce qui concerne la non-déclaration de certains soupçons de blanchiment, des déclarations de soupçons tardives et des déficiences au niveau des contrôles de type «Name Matching» (contrôles servant à identifier des personnes sous sanctions financières, des personnes politiquement exposées, ainsi que des personnes suspectées d’activités criminelles ou visées par des informations négatives), détaille-t-elle.