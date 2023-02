Antarctique : La banquise n’a jamais été aussi basse pour un mois de janvier

La banquise fond toujours en été et se reforme en hiver, mais le changement climatique et d’autres facteurs affectent les minimums estivaux et maximums hivernaux. Sur le continent austral, qui a connu des records de chaleurs en 2022, l’étendue de banquise était, en janvier, inférieure de 31% à la moyenne, soit le niveau le plus bas jamais atteint pour le premier mois de l’année, indique l’observatoire du changement climatique Copernicus (C3S), de l’Union européenne.

Sur le continent européen, janvier 2023 a été le troisième mois de janvier le plus chaud jamais enregistré, a par ailleurs annoncé Copernicus. Les températures du 1er janvier ont en particulier atteint des records historiques dans les Balkans et dans l’est du continent. Ces températures hivernales inhabituelles sont survenues après l’été le plus chaud jamais enregistré en Europe, qui a provoqué des sécheresses et des incendies mortels sur le continent, où le réchauffement climatique mondial est le plus rapide.