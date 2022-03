Brésil : La barre des 200 morts dépassée à Petropolis

Les autorités brésiliennes continuent de rechercher plus d’une cinquantaine de personnes toujours portées disparues à Petropolis.

Selon le dernier bilan communiqué par la police, 204 personnes, «124 femmes et 80 hommes», ont péri dans les inondations et glissements de terrain, et 51 personnes sont toujours portées disparues. Ce chiffre a diminué ces derniers jours, au fur et à mesure que les corps ont été identifiés ou que des familles ont retrouvé des proches sains et saufs.