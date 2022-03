La bataille des navigateurs

Microsoft a mis en ligne, jeudi, la version finale d’Internet Explorer 8. Parmi les nouveautés, le système de Webslices, une forme de flux RSS servant d’alertes de nouvelles publications sur un site web. Apple et Google viennent aussi de mettre en ligne en test respectivement la version 4 de Safari et la version 2 de Chrome.

Et tous prétendent avoir le navigateur le meilleur et le plus rapide. Le navigateur de Microsoft domine le marché avec quelque 70% des parts, contre 20% pour Firefox.