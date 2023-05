Politique américaine: La bataille sur la dette se déplace au Congrès

Kevin McCarthy et Joe Biden ont conclu un accord, désormais soumis à l'approbation des élus.

L'âpre bataille que se livrent démocrates et républicains pour éviter un défaut de paiement se déplace dimanche au Congrès, où elle s'annonce acharnée et à l'issue incertaine. Après des négociations marathon, le président Joe Biden et le chef républicain au Congrès Kevin McCarthy ont annoncé samedi soir un accord de principe sur le relèvement du plafond de la dette américaine; permettant d'éloigner la menace d'une banqueroute dès le 5 juin.