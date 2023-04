Voyage: La Bavière, un enchantement verdoyant

Si ses nombreux châteaux font la réputation de la Bavière, le Land possède d’autres joyaux, à commencer par ses lacs aux eaux pures sertis dans un cadre alpin vivifiant. Leurs eaux étincelantes au soleil miment le bleu du ciel et la blancheur des nuages. Où elles se font ombrageuses dans des dégradés de vert émeraude et de bleu marine dans des paysages envoûtants de massifs couverts de forêts et saupoudrés de neiges éternelles. Les vacanciers s’y baignent, y pratiquent les sports nautiques ou profitent de kilomètres de randonnées sur lesquelles s’ouvre ces beautés lacustres.

Les villes ont un charme délicieusement kitsch et une authenticité cossue, avec leur patrimoine Unesco et leurs maisons aux façades peintes dans un grand luxe de détails. Pour compléter l’expérience bavaroise, on se restaurera dans une grande brasserie aux boiseries sombres et on dormira dans un lieu insolite comme une cabane ou un château.