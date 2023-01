Jacinda Ardern : La «BBC» reconnaît une erreur après un titre sexiste

La Première ministre néo-zélandaise, Jacinda Ardern , 42 ans, a annoncé, jeudi, qu’elle quitterait ses fonctions début février, après cinq ans et demi au pouvoir, estimant «ne plus avoir l’énergie» pour briguer un nouveau mandat. Couvrant l’annonce surprise, la chaîne BBC World a alors partagé, sur ses réseaux sociaux, un article intitulé: «Démission de Jacinda Ardern: les femmes peuvent-elles vraiment tout avoir?»

Très populaire à l’étranger

«Dans quel monde vivez-vous?» s’était interrogé, sur Twitter, un internaute en colère. «C’est une honte @BBCWorld», avait dénoncé une autre. «Jacinda Ardern a été une dirigeante de longue date et une héroïne internationale. Grâce à elle, de nombreuses autres femmes ont de plus grandes aspirations et connaîtront de plus grands succès. Elle a tout fait.»