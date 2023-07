La BBC suspend un présentateur accusé de pédopornographie

Le tabloïd The Sun a publié vendredi soir le témoignage de cette mère de famille, accusant un présentateur vedette de la BBC, sans le nommer, d’avoir donné, en échange de photos pédopornographiques, plusieurs dizaines de milliers de livres sterling à son enfant alors âgé de 17 ans, sans préciser s’il s’agit d’une fille ou d’un garçon.

«Circonstances complexes»

Peu après un entretien téléphonique organisé en urgence entre la ministre de la Culture Lucy Frazer et le directeur général du géant de l’audiovisuel public Tim Davie, la BBC a indiqué dans un communiqué «qu’un membre masculin de ses effectifs a été suspendu» et que le groupe «s’évertue à établir les faits aussi vite que possible».

«Il s’agit d’un ensemble de circonstances complexes et évoluant rapidement» et «il est important que ces sujets soient traités équitablement et avec soin», a ajouté le groupe. «Nous avons également contacté les autorités extérieures, conformément à nos protocoles», a affirmé la BBC.