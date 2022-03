A 0,25% – La BCE laisse son principal taux inchangé

À 0,25% : La BCE laisse son principal taux inchangé

Malgré les risques de déflation, la Banque centrale européenne a maintenu jeudi son principal taux directeur au niveau auquel il avait été porté en novembre.

La BCE passe outre l'inflation basse et laisse les taux inchangés.

Cette décision, annoncée par un porte-parole, était attendue par les analystes, et ce malgré le recul de l'inflation en mars. Elle s'est établie à 0,5%, soit loin de l'objectif de la BCE de la maintenir proche de 2%. Mais l'institution monétaire de Francfort n'a cessé de faire valoir ces derniers temps que les risques de déflation, évoqués par certains et qui seraient synonyme de marasme économique, étaient limités, laissant entendre que cela ne nécessitait pas d'intervention de sa part. Elle s'accroche notamment à la perspective de voir les prix reprendre progressivement de l'élan au cours des années à venir.

Si pour 2014 elle attend une inflation de 1%, elle devrait être de 1,3% l'an prochain et de 1,5% en 2016, selon ses dernières projections. Une analyse partagée par certains économistes. Annalisa Piazza, du courtier Newedge, souligne ainsi que le niveau des prix de mars a été en grande partie dicté par des effets saisonniers, comme des fêtes de Pâques plus tardives qu'en 2013, et qu'un rebond est attendu dès avril. En outre, le président de la BCE, Mario Draghi, devrait s'appuyer sur la confirmation d'une reprise économique progressive en zone euro pour défendre ce statu quo.