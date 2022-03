La BCE pourrait baisser ses taux

Le ralentissement de la croissance et une détérioration des perspectives de croissance en zone Euro et au niveau mondial pourrait pousser la Banque centrale européenne à revoir ses taux à la baisse.

Évolution des taux directeurs de la banque centrale américaine et de la banque centrale européenne. (afp)

"Toutefois, ce que nous avons - et c'est sans doute un nouvel élément de notre analyse - est une confirmation d'un ralentissement de la croissance et une détérioration des perspectives de croissance en zone Euro et au niveau mondial, ce qui veut dire que la pression sur l'inflation va baisser (..)", a-t-il ajouté.