Politique monétaire: La BCE relève ses taux de 0,25 point, ralentit le rythme

Les principaux taux directeurs ont été relevés de 0,25 point de pourcentage, comme attendu par la plupart des analystes après une série de fortes hausses depuis juillet 2022. «L'inflation continue d'être trop élevée pour trop longtemps», a justifié l'institution dans un communiqué. Il s'agit de la septième hausse de taux en dix mois mais du geste le plus modéré de la BCE depuis qu'elle a commencé son tour de vis. Les taux d'intérêt de la BCE se situent désormais dans une fourchette comprise entre 3,25 et 4%, au plus haut depuis octobre 2008.