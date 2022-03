La BD numérique envahit les téléphones mobiles

La BD devient nomade et migre en

vidéo sur les écrans

d’ordinateur et d’iPhone.

Après la musique et la vidéo mobile, c’est au tour de la bande dessinée de prendre le chemin des téléphones mobiles. L’arrivée notamment de l’iPhone, dont l’écran tactile est plus grand et permet de faire défiler les cases les unes après les autres, a changé la donne. Elle pourrait ouvrir un nouveau marché multimédia pour le neuvième art.

Concrètement, la BD numérique se situe à mi-chemin entre la bande dessinée papier et le film d’animation. «Notre idée n’est pas de transformer une BD en vidéo ou en piste audio. Nous avons conservé des particularités comme le sens de lecture, les cadres et les bulles pour que les amateurs de BD restent dans leur univers graphique», confie la start-up.

L’une des difficultés consiste à faire lire sur un petit écran une planche conçue pour une page A4. L’autre obstacle, c’est qu’Aquafadas n’est pas seule sur ce segment de marché. L’éditeur Les Humanoïdes Associés a lancé en début d’année la «vidéoBD» Megalex. Téléchargeable gratuitement, la BD de Fred Beltran et Alexandro Jodorowsky n’a plus de bulles, mais elle s’anime et se pare de voix et d’effets sonores, se réjouit le site Bodoï.