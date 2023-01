Tennis : La Bélarusse Aryna Sabalenka remporte l'Open d'Australie

La Bélarusse Aryna Sabalenka a battu en finale la Kazakhstanaise Elena Rybakina en trois sets 4-6, 6-3, 6-4 et s'est offert son premier titre en Grand Chelem.

La Bélarusse Aryna Sabalenka, 5e mondiale, a remporté samedi l'Open d'Australie, son premier titre du Grand Chelem, en battant en finale à Melbourne la Kazakhe et 25e mondiale Elena Rybakina 4-6, 6-3, 6-4. Avec ce titre, Sabalenka (24 ans) va retrouver lundi le deuxième rang mondial, le meilleur classement de sa carrière. Rybakina, 23 ans et championne de Wimbledon l'an dernier sans points WTA distribués, va monter au 10e rang mondial, également son meilleur classement.

Une victoire à Wimbledon… sans aucun point

La Bélarusse restait sur trois huitièmes de finale à Melbourne lors des trois dernières éditions. Elle avait déjà joué trois demi-finales en Grand Chelem (Wimbledon 2021, US Open 2021 et 2022) sans jamais parvenir en finale. Mais elle avait déjà joué et gagné une finale à l'Open d'Australie, en 2021 en double, associée à la Belge Elise Mertens. De son côté, Rybakina n'avait jamais dépassé le troisième tour en trois participations jusque-là au Majeur australien.