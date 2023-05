Processus polémique: La Belgique a échangé un prisonnier avec l'Iran

Olivier Vandecasteele a retrouvé ses proches, après plus d'un an dans les geôles iraniennes.

Le Premier ministre belge, Alexander De Croo, a justifié dimanche l'échange de prisonniers réalisé avec l'Iran pour obtenir la libération d'Olivier Vandecasteele. «C'est un dilemme très très très difficile, mais à un moment donné, je me suis fait mon opinion: on n'abandonne pas un Belge, un innocent», a-t-il déclaré à la chaîne de télévision privée RTL-TVI.

35 Européens détenus en Iran

La décision de procéder à un échange suscite des critiques en Belgique. «Nous savions qu'il était vraiment dans un état de santé difficile et qu'il n'y avait plus beaucoup de patience de l'autre côté», a expliqué Alexander De Croo. «On voulait suivre une procédure parlementaire, le faire dans le cadre de la loi et de manière démocratique (...) mais la procédure de transfèrement aurait créé du danger, car on aurait eu besoin de semaines de débats», a-t-il précisé.