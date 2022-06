Syrie : La Belgique a rapatrié 16 enfants de jihadistes et 6 mères

Les mères ont été remises à la justice dès leur arrivée, tandis que les enfants devaient subir des examens médicaux avant d’être confiés aux services de protection de la jeunesse.

La Belgique a rapatrié d’un camp du nord-est syrien sous contrôle kurde 16 enfants de jihadistes et six mères, tous de nationalité belge, dans un avion de la Défense qui a atterri dans la nuit de lundi à mardi. Une source judiciaire a confirmé une information donnée par plusieurs médias belges. Tous les enfants ont moins de 12 ans et ont été exfiltrés avec ces six femmes du camp d’Al-Hol pour franchir la frontière irakienne par la route avant de monter dans cet avion belge à Erbil (Irak), a souligné la même source.