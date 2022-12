«Risques de détention arbitraire» : La Belgique appelle ses ressortissants à quitter l'Iran

La Belgique a appelé dimanche ses ressortissants «de passage en Iran» à quitter le pays «dans les plus brefs délais» à cause de «risques accrus de détention arbitraire» après la condamnation de l'humanitaire Olivier Vadecasteele.

«Les ressortissants belges qui, en dépit de cette mise en garde, se trouveraient actuellement en Iran, sont invités à faire preuve de la plus grande vigilance et à prendre les précautions indispensables pour assurer leur sécurité. Récemment, un ressortissant belge et plusieurs autres occidentaux ont été arrêtés de façon arbitraire et sont aujourd’hui emprisonnés en Iran», a rappelé le ministère.