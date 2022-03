La Belgique attire les Européens

Le nombre d’entrées d’étrangers a atteint un niveau historiquement élevé en 2005. Aux premiers rangs, les Français et les Néerlandais.

Le rapport du Centre pour l’égalité des chances et de lutte contre le racisme a comptabilisé plus de 90 000 arrivées d’étrangers en 2005. Majoritairement des Européens. Les plus nombreux sont les Français (13%), suivis par les Néerlandais (13%) puis les Marocains (9%).