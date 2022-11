Mondial 2022 : La Belgique avec Lukaku et ses autres stars

Lukaku sera finalement du voyage au Qatar. L'attaquant de l'Inter, touché à la cuisse et longtemps incertain, figure bien dans la liste des 26 joueurs belges, dévoilée jeudi par le sélectionneur espagnol Roberto Martinez. «Romelu est médicalement apte, je crois que c'est assez clair», a déclaré le sélectionneur espagnol lors d'une conférence de presse au QG des Diables rouges à Tubize, au sud de Bruxelles.

Dans la liste, on y retrouve logiquement les autres stars de la sélection comme Kevin De Bruyne, Eden Hazard ou Thibaut Courtois, et des cadres comme les défenseurs Vertonghen et Alderweireld ou le milieu de terrain Axel Witsel.