Mondial 2022 : La Belgique éliminée dès le premier tour

La déception doit être immense pour la génération dite dorée des Courtois, Hazard, entré seulement en toute fin de match, et autre De Bruyne qui abattait peut-être sa dernière carte dans un grand tournoi cet automne au Qatar. Pour certains joueurs belges, largement trentenaires (à l'image des défenseurs Jan Vertonghen et Toby Alderweireld), cette rencontre a donc eu les allures d'un jubilé.

Lukaku pèse mais ne marque pas

Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection (65 buts) s'est créé une première occasion, de la tête, trois minutes après sa montée au jeu avant de servir de point d'appui très précieux aux joueurs de la deuxième ligne, puis de trouver le poteau du but de Dominik Livakovic à l'heure de jeu.

Et Lukaku regrettera longtemps les occasions manquées dans les dernières secondes, comme à la 90e quand il n'avait plus qu'à pousser le ballon dans le but vide au lieu de maladroitement l'amortir de la poitrine.