Eurovision : La Belgique en finale, l'Ukraine ultra-favorite

Jérémie Makiese s'est qualifié pour la grande finale qui se déroulera samedi soir, à Turin. L'Ukraine est la chouchoute des bookmakers.

Le Belge et son «Miss You» ont passé le cap des demi-finales organisées mardi et jeudi. «Je suis à court de mots», a réagi le Belge. «Ce n'est pas encore fini, mais du fond du coeur, MERCI».

La Finlande de The Rasmus s'est également qualifiée jeudi, tout comme la Serbie, l'Azerbaïdjan, l'Australie, l'Estonie, la Roumanie, la Pologne, la Suède et la République tchèque. Mercredi, la Suisse, l'Arménie, l'Islande, la Lituanie, le Portugal, la Norvège, la Grèce, la Moldavie, les Pays-bas et l'Ukraine, avaient décroché leur ticket, mardi soir.