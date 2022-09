Nucléaire : La Belgique, en plein doute, ferme son premier réacteur

La Belgique ferme vendredi, un premier réacteur dans le cadre de sa sortie du nucléaire mais la décision suscite doutes et polémiques en pleine flambée des prix de l'énergie sur fond de guerre en Ukraine.

À l'approche des échéances, le doute semble pourtant gagner le gouvernement fédéral qui se divise sur la question alors que la hausse des coûts de l'énergie met à rude épreuve ménages et entreprises. En mars , il s'était déjà difficilement mis d'accord pour prolonger jusqu'en 2036, deux des sept réacteurs nucléaires. Pour l'avenir, la Belgique ne ferme pas la porte au nucléaire de nouvelle génération.

Mais la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (chrétienne-démocrate flamande) a mis le feu aux poudres la semaine dernière en demandant à l'autorité de sûreté nucléaire belge (AFCN) s'il serait possible de reporter l'opération de démantèlement de Doel 3, au cas où une relance du réacteur était envisagée ultérieurement…

La vice-Première ministre écologiste Petra De Sutter s'est dite «choquée» par cette remise en cause du calendrier «à quelques jours de la mise à l'arrêt des opérations». Et Engie a répliqué par un tir de barrage. «Le réacteur va être mis à l'arrêt définitivement et n'a donc pas vocation à redémarrer», a expliqué à l'AFP, une porte-parole de l'exploitant qui a souligné n'avoir reçu aucune demande du gouvernement en ce sens.