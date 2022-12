Bande dessinée : La Belgique entre vraie histoire et intrigues

L'inénarrable commissaire Anson mène l'enquête. Anspach

Après les années 1940, 1950 et 1960, place au début du XXe siècle et aux années 1930. Les éditions Anspach poursuivent leur série sur l’histoire de la Belgique, avec «Ostende 1905» et «Coq-sur-Mer 1933». Par souci de cohérence du scénario, le personnage emblématique de Kathleen Van Overstraeten n’apparaît pas, la jeune femme n’étant pas née pour le premier épisode.

Celui-ci se passe sous le règne de Léopold II, à Ostende, station balnéaire qu’il a contribuée à développer. Juste avant l’arrivée du souverain et du Shah d’Iran, l’émissaire de ce dernier est assassiné dans un hôtel de luxe. Parallèlement, des activistes affichent sur les murs de la ville côtière des caricatures très désobligeantes à l’égard de sa maîtresse Blanche Delacroix, «la maquerelle du roi». Léopold II, dépeint comme colérique, est furieux et l’enquête est confiée au surprenant commissaire Hendrikus Ansor. Le roi s’emporte face aux méthodes peu conventionnelles du policier, et surtout parce que l’enquête piétine.

Le roi Léopold II est présenté avec sa maîtresse Blanche. Anspach

Auteurs habituels

Le nom du commissaire est l’objet de quiproquos avec celui du peintre James Ensor, originaire d’Ostende. Le personnage apparaît dans «Coq-sur-Mer 1933», dans une intrigue autour d’Albert Einstein. Le savant est passé par la commune flamande après avoir quitté l’Allemagne et en attendant de se rendre aux États-Unis. Le scénario montre les hésitations du Juif allemand sur la stratégie à adopter et la manière de préserver ses secrets scientifiques.

Malgré l’absence des personnages habituels de la série, l’esprit persiste. Patrick Weber et Baudouin Deville, les auteurs habituels, restent respectivement scénariste du premier album et dessinateur du second. Ils continuent de mêler habilement l’histoire de la Belgique à une série d’intrigues nées dans leur esprit. Comme d’habitude, la série fait mouche!

• «Ostende 1905». Patrick Weber et Olivier Wozniak. Anspach, 15,50 euros.

• «Coq-sur-Mer 1933». Rudi Miel et Baudouin Deville. Anspach, 15 euros.

