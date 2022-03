La Belgique épinglé pour traitements inhumains

L'État belge a été condamné jeudi par la Cour européenne des droits de l'Homme pour avoir soumis deux Palestiniens sans papiers à des traitements inhumains et dégradants de l'aéroport de Bruxelles-National.

Ils se sont plaints d'avoir été violemment frappés par des policiers et de n'avoir reçu de la nourriture que de la part du personnel chargé du nettoyage ou de la société gérant l'aéroport. À deux reprises, en janvier et en février 2003, des tribunaux avaient déclaré que le maintien des deux hommes en zone de transit était inadmissible et contraire à l'État de droit, mais l'Office des étrangers avait passé outre jusqu'à leur expulsion vers le Liban en mars de la même année, via Moscou.