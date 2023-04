Pablo Andres: «La Belgique et le Luxembourg sont comme des demi-frères»

Pablo Andres, 43 ans, est humoriste et comédien.

«L’essentiel»: Vous venez jouer «Gamin» au Luxembourg. Connaissiez-vous déjà le pays?

Pablo Andres: Oui, mais je n’ai pas encore joué un spectacle entier au Luxembourg. Ce pays inspire l’argent (rires). Sérieusement, la Belgique et le Luxembourg sont comme des demi-frères, ce sont des petits pays avec une belle histoire, une vraie identité et une langue propre, comme les Flamands.

Comment vous est venue l’idée de ce nouveau spectacle?

J’ai commencé sur la scène, et j’avais envie de la remettre au centre. Ce partage avec les gens est un moment magique. La thématique du spectacle, c’est d’essayer de nourrir l’âme d’enfant en chacun de nous, et de trouver l’équilibre entre cet enfant et l’adulte responsable.

Est-ce votre spectacle le plus intime?

C’est le plus personnel oui. J’aime interpréter mes personnages, mais ils racontent tous une histoire. Je suis le fil conducteur du spectacle, mais l’objectif reste de faire rire les gens.

Le passage de la quarantaine a-t-il joué?

Oui, même si j’ai la chance de pouvoir nourrir cette inconscience et cette spontanéité d’enfant. Tout adulte cherche cet équilibre. À 40 ans, c’est plus difficile, car on peut se laisser aller à devenir un vieux con. Il faut savoir rester curieux et naïf, sans pour autant faire n’importe quoi.

Vous êtes célèbre pour vos personnages. Les avez-vous intégrés?

Ils font partie de moi et expriment une partie de ce que je suis. J’ai évolué avec eux et je n’ai pas envie de m’en séparer. Ils me permettent d’aller plus loin, d’apporter du fond, de la sincérité et de l’authenticité. Ils sont au service de l’histoire.

Le rire est essentiel dès l’enfance, pourquoi prend-il une place moins importante par la suite?

Totalement, en devenant adulte on confond la maturité avec le rôle qui nous est imposé par la société. On enfile le costume de l’adulte. Enfant, je voyais ces regards sérieux et vides, ça me terrifiait, je n’avais pas envie de devenir un monsieur desséché. On doit faire attention à ne pas se perdre, il faut nourrir cet enfant.