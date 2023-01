Gourmandises : La Belgique fait face à une pénurie de Dragibus

«On peut encore trouver des Dragibus rose ou noir facilement», confie à nos confrères de Sudpresse la gérante d'une boutique spécialisée dans la confiserie en vrac. «Par contre, les mélanges de couleurs, eux, sont très compliqués. J’ai encore un sac de 2 kilos en réserve, après quoi c’est fini et mon fournisseur est dans l’incapacité de m’en fournir».

Le bleu le préféré

Que retrouve-t-on comme ingrédients dans les Dragibus? Principalement du sucre, du sirop de glucose et de l'amidon. Et pour qu'ils ne collent pas et qu'ils gardent cet adorable petit côté brillant, Haribo les enrobe de cire de carnauba, tirée des feuilles d'un palmier originaire du Brésil.