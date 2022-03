Culture : La Belgique met... de la BD dans son passeport

Les passeports belges vont connaître une petite révolution. Finis les bâtiments officiels présents depuis 2008. C’est désormais le neuvième art qui est à l’honneur.

Tintin, le plus connu des héros belges, occupe une place de choix dans le document administratif. La célèbre fusée rouge et blanche d'«Objectif Lune» figure ainsi sur la page de garde. Les Schtroumpfs, Lucky Luke, Spirou et Fantasio, Blake & Mortimer, le Marsupilami, Boule et Bill, et Largo Winch, sont aussi de la partie.