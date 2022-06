Etape historique: La Belgique restitue une «relique» de Lumumba à la RD Congo

Étape historique : La Belgique restitue une «relique» de Lumumba à la RD Congo

La Belgique restitue lundi à la République démocratique du Congo (RDC) une dent de Patrice Lumumba ayant valeur de «relique», qui doit permettre d'offrir aux Congolais un lieu dédié à la mémoire de leur ex-Premier ministre, torturé puis abattu en 1961.

L'assassinat de Lumumba, suivi de l'élimination du corps, démembré et dissous dans l'acide, constitue une des pages les plus sombres de la relation entre la Belgique et son ancienne colonie, devenue indépendante le 30 juin 1960. Il fait toujours l'objet d'une enquête judiciaire à Bruxelles pour «crime de guerre», après la plainte déposée en 2011 par François Lumumba, le fils aîné du leader assassiné, qui a pointé du doigt les responsabilités d'une dizaine de fonctionnaires et diplomates belges.