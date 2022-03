Covid : La Belgique se rouvre à la nuit, et maintient le passe

Bars de nuit et discothèque pourront rouvrir dans une semaine en Belgique, qui espère lever les dernières restrictions, dès le mois prochain.

La Belgique a décidé de rouvrir dans une semaine ses discothèques et ses bars de nuit, avec l'espoir de lever en mars les dernières restrictions, notamment la présentation du passe sanitaire, a annoncé vendredi, le Premier ministre, Alexander De Croo. À partir de vendredi prochain, le télétravail n'est plus obligatoire mais reste recommandé, les bars et restaurants ne devront plus fermer à minuit, les enfants de moins de 12 ans ne seront plus contraints de porter le masque à l'école, a précisé le chef du gouvernement belge.