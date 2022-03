La Belgique sur le qui-vive

Le gouvernement fédéral belge, les régions, les syndicats et le patronat se réuniront tous le 5 novembre pour tenter de "limiter" les effets de la crise mondiale sur l'économie, déjà durement affectée.

Le premier ministre belge, Yves Leterme, avait sonné l'alarme samedi dans une interview: "On est à un fil d'une crise économique grave. Les problèmes de liquidités pour les banques vont se transformer en difficultés pour les entreprises, les PME, les indépendants, l'activité économique en général, les crédits à l'exportation..."

Les licenciements dans l'industrie inquiètent le plus

Et de déclarer : "Je suis convaincu que nous sommes capables de limiter les répercussions ultérieures (de la crise financière) sur l'activité économique et l'emploi en Belgique."

Il a expliqué vouloir réunir les partenaires sociaux et les régions (Wallonie, Flandre, Bruxelles) "pour faire l'inventaire précis des mesures à prendre".