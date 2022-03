La Belgique va vivre «un nouveau départ»

Le Premier ministre par intérim Guy Verhofstadt est confiant après la signature d’un nouvel accord entre les principaux partis belges.

Il aura fallu huit mois pour arriver à un compromis, soit depuis les élections du 10 juin 2007, pour que les principaux partis des deux communautés décident ensemble de réformer un peu le système fédéral belge. Les politiques se sont mis d’accord pour octroyer un peu plus de compétences aux trois régions du pays (Flandre, Wallonie et Bruxelles). Et ce n’est qu’un début. Un second train de mesures, d'une ampleur beaucoup plus significative, sera négocié d'ici à la mi-juillet.