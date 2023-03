Asile : La Belgique veut accélérer le retour des demandeurs déboutés

Un délai de 30 jours

Mais la série de réformes «structurelles» qui sera soumise au Parlement vise surtout à accélérer le turn-over dans les centres existants et à libérer les places occupées par des demandeurs déboutés. «Les personnes qui reçoivent une décision négative en matière d’asile devront désormais quitter l’accueil dans un délai de 30 jours», a expliqué Nicole de Moor. «C’est en moyenne environ trois mois plus rapide qu’aujourd’hui.»

Il s’agira, pour les déboutés, de «coopérer à l’accompagnement fourni par des coaches (de l’Office des étrangers, OE), à leur identification, de faire les démarches pour obtenir les documents de voyage nécessaires, coopérer aux examens médicaux nécessaires et à la transmission des certificats et attestations», est-il précisé. «Pour accélérer les expulsions forcées, les escortes pourront être exécutées par le personnel de l’OE formé à cet effet», en plus de la police et du personnel de Frontex, l’agence européenne de gardes-frontières et de gardes-côtes.