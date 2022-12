Romance : La belle brune avec qui Brad Pitt va roucouler à nouvel an

Brad Pitt ne passera pas le réveillon tout seul. L'acteur de 58 ans va basculer dans la nouvelle année avec la belle Ines de Ramon, directrice de la société Anita Ko Jewelry, spécialisée dans la joaillerie de luxe. La star d'Hollywood et la femme d'affaires de 32 ans sont en couple depuis pas très longtemps.

Les tourtereaux ont été vus récemment lors d'une fête après la première du nouveau film de Brad, «Babylon». Une source proche de la jeune femme affirme qu'«Ines trouve Brad très doux. Ce n'est pas encore vraiment sérieux, mais ils sont bien ensemble et ils s'amusent beaucoup», selon cette source citée par le magazine People et reprise par Paris Match.

Un autre proche explique que les amoureux «se voient quand ils ne sont pas trop occupés et passent de très bons moments, tous les deux ou avec des amis». La première fois que Brad Pitt et Ines de Ramon ont été photographiés ensemble, c'était en novembre, en compagnie de Cindy Crawford et Randy Gerber, à un concert de Bono à Los Angeles.