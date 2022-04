Automobile - La belle cache très bien la bête

Le Skoda Enyaq iV, décliné en version coupé, se présente avec quatre motorisations. DR

Le Skoda Enyaq iV, décliné en version coupé, se présente avec quatre motorisations, dont une version sportive badgée «RS». C’est la première 100 % électrique de la marque à l’accueillir, et on la soupçonne prometteuse au premier regard. Lignes tendues et affûtées, couleur vert mamba distinctive, bouclier et jantes spécifiques posent le décor. Bien calé dans les sièges baquet siglés RS agrémentés de surpiqûres vertes, comme pour le volant, nous voilà pressés de titiller le pédalier en alu.

Les premiers tours de roues sont convaincants. La puissance et les performances pures sont là, servies par les deux moteurs électriques et la transmission intégrale (lire fiche technique). Les affaires se compliquent sur les routes sinueuses et endommagées de notre parcours. Pénalisé par son poids important et un amortissement souple, on touche vite au limite des ambitions sportives. Mouvements de caisse et roulis viennent atténuer la fête, malgré un bon rendu de sensations dans la direction.

DR

Qualités d’une petite familiale, au look affirmé

Le mode Sport allège ces désagréments, en amenant un peu de fermeté et de stabilité, permettant de mieux avaler les aspérités et les courbes. Qu’importe, ce coupé a finalement d’autres arguments à faire valoir. L’affichage tête haute à double entrée, en réalité augmentée, très lisible, en fait partie. Tout comme le régulateur de vitesse adaptatif qui ralentit la voiture selon les obstacles, mais aussi en fonction du tracé de la route. Le mode Break, bien calibré - avec les palettes offrant trois niveaux de récupération d’énergie au freinage - contribue à une consommation que nous avons tenue entre 15 et 25 kWh aux 100 km, en alternant conduite souple et soutenue. Très correct.

Grâce à son habitabilité remarquable et son confort dû à la souplesse de son amortissement, le coupé montre finalement les qualités d’une petite familiale, au look affirmé. Dans ces conditions, le choix de se tourner vers la version 80x à peine moins puissante, un peu plus endurante et aussi moins chère, pourrait finalement être plus «raisonnable» et rationnel. Ceux qui voudront se permettre un peu plus d’exclusivité et une vitesse de pointe de 180 km/h, contre 160 pour ses «petites» sœurs, opteront pour le badge RS.

DR

ON A AIMÉ + Le style + L’insonorisation + Le système multimédia

ON A MOINS AIMÉ - Le réglage de l’amortissement - Le prix