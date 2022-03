Suisse : La belle Xenia s'est dégonflée

Invitée

à tester la nouvelle

attraction d’Aquaparc devant la presse,

la belle Tessinoise s’est défilée. Elle a eu peur!

«Il y a un malentendu! Mon agent ne m’avait pas dit que je devrais m’élancer dans le toboggan avec le looping le plus rapide du monde!», s’est exclamée Xenia Tchoumitcheva à Aquaparc. «Le Booster Loop est terrifiant. De l’extérieur, il me faisait déjà peur, mais lorsque je me suis rendue à son sommet, c’était pire! Je suis déjà paniquée rien qu’à l’idée de prendre l’avion, alors imaginez là...», a raconté, tétanisée, la dauphine de Miss Suisse 2006, vêtue d’un minibikini marron et perchée sur une paire de talons aiguilles.