Allemagne: La bière en poudre, pari écologique d’une petite brasserie allemande

Avec sa teinte dorée, ses notes douces-amères et sa mousse, la dernière bière de Stefan Fritsche ressemble à n’importe quelle autre bière et a le même goût.

Une robe blonde, de la mousse, une saveur amère : la dernière création de Stefan Fritsche ressemble à une bière sans alcool ordinaire. Mais elle a été obtenue sans brassage, juste avec de l’eau et une farine aux reflets jaunâtres. L’enthousiaste patron de la brasserie de Neuzelle, dans l’est de l’Allemagne, à la frontière polonaise, se vante d’avoir développé «la première bière en poudre au monde», pour l’instant sans bulles et sans alcool.

Selon le calculateur d’empreinte carbone «Impact CO2», l’emballage et le transport représentent 70% des émissions d’un litre de bière. Un gain de temps également, car la production en laboratoire est plus rapide que le brassage traditionnel, long de deux mois en moyenne. Avec cette poudre, «chacun pourrait disposer de sa propre brasserie à la maison», promet-il.

Exporter en Asie

Mais un long chemin reste à parcourir avant la commercialisation et la vente à d’autres brasseries ou supermarchés. Il faudra encore au moins 4 mois de travail – et l’aide de nouveaux investisseurs – pour produire une poudre alcoolisée en quantité industrielle. Le brasseur compte aussi exporter la variante sans alcool. Les pays africains et asiatiques, plutôt qu’européens, seront le coeur de cible car le transport de bière y est plus coûteux, selon M. Fritsche.