En Finlande : La bière «Otan», au bon «goût de sécurité», fait un carton

Quand la Finlande a annoncé sa candidature à l'Otan dimanche, le propriétaire d'une petite brasserie de l'est du pays a décidé de célébrer avec une bière pour l'occasion.

Elle a un «goût de sécurité avec une pointe de liberté»: quand la Finlande a annoncé sa candidature à l'Otan dimanche, le propriétaire d'une petite brasserie de l'est du pays a décidé de célébrer avec une bière pour l'occasion. Petteri Vänttinen, un brasseur basé à Savonlinna non loin de la frontière russe, est allé se coucher ce soir là en se demandant toujours si sa bière était une bonne idée. Mais le lendemain, alors que le Parlement débattait de l'adhésion, la «bière Otan» est devenue virale sur les réseaux sociaux, et il peine désormais à suivre la demande.

«On n'arrive pas à suivre, c'est trop»

«Nous sommes là pour acheter la célèbre bière Otan. Nous voulions voir quel goût elle a», expliquent en chœur Susanna Häkkinen, 24 ans, et Emilia Mykkälä, 28. Avec ses huit employés chez Olaf Brewing, Petteri a du mal à suivre la demande, et la bière est vendue dès qu'elle sort du tapis roulant. «Normalement, on vend cent canettes de bière par jour. Là on est à plus de 2 000», explique-t-il. «On est une petite brasserie, on fait de notre mieux, mais on n'arrive pas à suivre, c'est trop».