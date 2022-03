Joint venture : La BIL va transférer près de 400 salariés

LUXEMBOURG - Plusieurs centaines de salariés de la Banque internationale à Luxembourg (BIL) vont changer d'employeur, annonce la plus ancienne banque du pays ce jeudi.

La BIL sous-traitera bientôt près de 20% de ses employés, selon les informations de L'essentiel. La banque a ainsi annoncé ce jeudi être en discussion avancée avec le groupe Avaloq en vue d’un partenariat stratégique. Il s'agira d'une joint venture entre les deux entreprises, dont Avaloq détiendra 51% et la BIL 49%. Les près de 400 employés qui seront transférés principalement de l'IT et du Back office conserveront leurs acquis sociaux et les avantages liés à la convention collective des banques.

Ils obtiendront le statut de professionnel du secteur financier (PSF) dans la nouvelle entreprise dont le nom n'a pas encore été dévoilé. La société sera le premier centre indépendant de services de Business Process Outsourcing (BOP) destiné aux banques privées et universelles du Benelux et de la France. Son siège social restera celui de la BIL, à Luxembourg-Ville.

Actuellement, la BIL, implantée au Luxembourg, en Belgique, au Danemark, à Singapour, en Suisse et au Moyen-Orient compte environ 2 150 salariés, dont quelque 1 900 au Grand-Duché. Créée en 1856, la BIL est la plus ancienne banque privée du Luxembourg. En 2012, le groupe qatarien Precision Capital et l’État luxembourgeois ont acquis 100% du capital de la banque. Avaloq est présente dans le pays depuis 2007 et fait partie des leaders internationaux des solutions bancaires pour la gestion privée et la banque de détail.