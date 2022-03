Blade Runner : La bio de Pistorius ne se vend pas

Le feuilleton de l'affaire Pistorius a beau passionner les Sud-Africains depuis que le champion handisport a abattu sa petite amie le 14 février, il n'a pas aidé les ventes de son livre «Oscar Pistorius, Blade Runner».

L'affaire a dopé les ventes des journaux et magazines, et le site de vente par correspondance kalahari.net a proposé l'ouvrage à prix réduit sur des sites Internet de journaux qui la couvraient, mais l'ouvrage, paru en août, ne s'est pas mieux vendu pour autant, rapporte mardi le quotidien The Star. Le journal de Johannesburg a noté qu'une des réponses obtenues lors de sa tournée des librairies était que la biographie d'Oscar Pistorius, 26 ans, devrait être «jetée à la poubelle avec Lance Armstrong», le champion cycliste américain convaincu de dopage.