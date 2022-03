Santé mentale : La «bipolaire attitude» aux Oscars

Quand Hollywood s'empare d'une maladie psychiatrique pour en faire un phénomène.

Favori aux Academy Awards, qui seront remis dimanche à Hollywood, David O. Russell aborde dans son nouveau film la maladie de son fils, diagnostiqué bipolaire à 18 ans. Dans «Happiness Therapy», le personnage campé par Bradley Cooper oscille constamment entre euphorie et dépression. Tout comme sa compagne de danse, Tiffany, il suit un traitement médicamenteux à base de Seroquel et de lithium. Ces antistars fragiles respirent une liberté en marge d'une société qui veut éradiquer tout mal-être.

Les patients atteints de ce trouble mental (appelés «maniaco-dépressifs» jusqu'en 1980) fascinent les scénaristes. Des personnages comme Carrie Mathison, agent de la CIA dans la série «Homeland», se dessinent avec relief et permettent de provoquer des rebonds narratifs. Résultat, la fiction a raflé quatre prix aux derniers Emmy Awards, dont celui de la meilleure série dramatique et du meilleur scénario. Pour expliquer cette tendance, Thierry Jobin, directeur artistique du Festival international du film de Fribourg, rappelle que c'est avant tout le spectateur qui exige des héros étoffés et complexes.