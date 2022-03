La Birmanie pourrait mourir de faim

Le commissaire européen au Développement, Louis Michel, a parlé mercredi d'un risque de «famine» en Birmanie en raison, a-t-il dit, de la destruction par le cyclone Nargis de tous les stocks de riz.

Le cyclone a fait plus de 62 000 morts mais le bilan pourrait s'alourdir si la nourriture venait à manquer. (AFP)

«Le fait que ce (la région de l'Irrawaddy ) soit le grenier à riz de Birmanie et que tous les stocks de riz ont été détruits», fait qu'il y a «un risque de catastrophe du niveau d'une famine», a déclaré Michel à juste avant son départ de Bangkok pour Rangoun.

«Il faudrait qu'on travaille ici pendant des semaines, des mois et des années avant de rectifier, avant de corriger les effets d'un tel drame», a ajouté le commissaire européen. Mardi, Louis Michel avait annoncé qu'il avait obtenu un visa pour entrer en Birmanie dans le cadre d'une mission «strictement humanitaire».

Il doit séjourner en Birmanie jusqu'à vendredi soir mais on ne sait pas s'il pourra se rendre dans l'Irrawaddy, la zone la plus touchée par le cyclone, et qui est quasiment fermée aux étrangers. «Cela fait l'objet de discussions», a précisé un diplomate européen.