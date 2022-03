La Birmanie sous les eaux

Environ 5 000 km2 de terres sont toujours submergées après le passage du cyclone Nargis en Birmanie. C’est l’équivalent d’une surface comme celle de la Meurthe et Moselle.

C'est surtout dans le delta de l'Irrawaddy, région du sud-ouest dévastée par le cyclone le week-end dernier, que l'aide arrive le plus difficilement. «Il y a besoin de bateaux, d'hélicoptères, de camions», a poursuivi le porte-parole. «Il y a des milliers de corps qui flottent dans l'eau», a-t-il poursuivi, mettant en garde contre les risques sanitaires qui menacent les survivants.

Dans la seule localité de Labutta et les 63 villages voisins, situés au cœur de l'Irrawaddy, un responsable local a estimé qu'il pourrait y avoir près de 80 000 morts. Dans l'ensemble du delta, «il pourrait bien y avoir plus de 100 000 morts» avait déjà déclaré mercredi la chargée d'affaires américaine en Birmanie, Shari Villarosa, citant sans la nommer une organisation non gouvernementale.