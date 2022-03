Découverte : La blouse va aussi bien aux garçons qu'aux filles

LUXEMBOURG -

Jeudi, 900 élèves ont découvert un métier atypique. Les garçons ont fait le travail des filles et vice versa.

L'objectif est d'embaucher plus d'infirmiers, d'avoir une équipe mixte. C'est souvent agréable pour un patient masculin de pouvoir compter sur un homme». La découverte des métiers devient de plus en plus intéressante pour les jeunes. Cette année, 900élèves ont participé aux manifestations, soit 110 de plus que l'an dernier.