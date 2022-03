Au delà des frontières : La Bofferding se boit à l'exposition universelle

SHANGHAI - La bière profite d'un partenariat en Chine et sera bue au-delà du pavillon luxembourgeois.

Aujourd'hui, son groupe sert quelque 25 000 repas par jour. Et Yu Chun Lau n'a pas oublié la Bofferding. Depuis 2007, ses restaurants servent les bières du groupe Munhowen. 330 000 bouteilles de Bofferding ont ainsi été bues en 2009. Pour 2010, la consommation doit bondir car King Mang a obtenu un contrat de taille, des restaurants à l'Exposition universelle de Shanghai.

Difficile pourtant de chiffrer la progression possible pour Bofferding. Frédéric de Radigues, son directeur général, pense vendre 100 000 bouteilles de plus, peut-être même 500 000. «Tout dépendra de l'envie des Chinois de découvrir une bière qui coûte un peu plus cher que les pressions locales». De la brasserie à Bascharage, la bière met quatre semaines pour arriver à Shanghai par bateau.