La boîte à musique d'Isabelle Boulay

Samedi, Isabelle Boulay a embarqué le Galaxie dans son univers métissé. (Bruno Collin)

Elle perce les nuages, s’avance entre les gros rideaux rouges, fragile, sur la pointe des pieds comme… «Quand j’étais petite, j’étais fascinée par les boîtes à bijoux de mes cousines, je me glissais dans leur chambre et soulevais le couvercle, une petite figurine s’animait et ça me faisait rêver».

Alors, pour ce spectacle, elle a demandé à son ami, le couturier Christian Lacroix, de lui dessiner une robe de petite danseuse pour embarquer le public dans sa boîte à musique. Pour retrouver ses classiques, «Je t’oublierai je t’oublierai» ou «Parle-moi» mais pas seulement.

On y croise Nana Mouskouri qui la «faisait frémir» dans son berceau ou Salvatore Adamo. Isabelle Boulay a adossé son univers artistique sur celui des anciens. Sans passéisme et avec beaucoup de respect. C’est donc sans problème qu’elle laisse quelques secondes la scène du Galaxie à ses six musiciens pour troquer sa robe d’enfance et revenir plus rock.

Lumières bleues et guitares électriques, le Québec est cousin de la France mais voisin des États-Unis. Un détour par le blues et hi ha! La voilà frappant du pied sur des rythmes country, accordéon et guitares folk à l’appui. Puis, les bras chargés de fleurs, elle redevient ballerine et referme doucement le couvercle de sa boîte…