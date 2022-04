Voyage : La Bolivie, un pays à couper le souffle

Embarquement au Luxembourg. Après une vingtaine d’heures de vol et une rapide escale à Santa Cruz, l’arrivée à Sucre, la ville la plus peuplée de Bolivie, est époustouflante. Une sensation qui ne vous quittera jamais vraiment durant votre voyage, la Bolivie étant tellement dépaysante.

Couleurs féériques

À cinq heures de route, Potosi, une seconde ville classée qui a été l’une des plus peuplées d’Amérique au XVIe siècle, dépassant allègrement Rome ou Paris. Les mines d’argent qui, selon la légende, auraient suffi à construire un pont reliant Potosi à Madrid, ont été à l’origine de son essor fulgurant. Aujourd’hui, les mineurs s’échinent à la tâche pour extraire du minerai de fer, d’étain et de plomb. L’incontournable visite de l’Hôtel de la Monnaie retrace la grandeur de Potosi.

Quant à La Paz, elle regroupe toute la diversité de la Bolivie avec ses marchés sur des kilomètres et ses 2,3 millions d’habitants. Sur plus de 1 000 m de dénivelé, elle semble être en éternelle mutation. Les plus beaux paysages sont à voir dans le Sud Lipez. Les paysages lunaires des lagunes, Celeste, Colorada, Hondia, Verde laissent apparaître des couleurs féeriques. Les flamants roses complètent la scène, sans oublier les lamas, alpagas et vigognes peuplant ces contrées multicolores. Les geysers ajoutent à une diversité géographique exceptionnelle. Le salar d’Uyuni, vaste désert de sel, vous coupera définitivement le souffle. Son immensité blanche est à observer au levant et au couchant. Vous y laisserez libre cours à vos talents de photographe.