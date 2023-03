Basketball: La bonne affaire pour les Los Angeles Lakers

Toujours blessé, LeBron James a apprécié l’adresse de son meneur D’Angelo Russell lors de la première mi-temps. USA TODAY Sports

Milwaukee est devenue mardi soir la première équipe à valider son billet pour les play-off de NBA, grâce à sa victoire à Phoenix (116-104), une qualification après laquelle Denver continue de courir en raison d’une quatrième défaite d’affilée, à Toronto (125-110). La vie est belle pour les Bucks de Giannis Antetokounmpo, auteur de 36 points sur le parquet des Suns, dans ce qui constitue la 50e victoire en 69 matches de la franchise du Wisconsin, un total qui assure au leader de la Conférence Est une place au soleil.

Dans l’Arizona, le champion NBA 2021 a toutefois dû cravacher, face à une belle équipe de Phoenix, 4e à l’Ouest et portée par Devin Booker (30 points), qui menait encore de trois unités dans le dernier quart-temps. Les Bucks ont alors dégainé un 24-9 décisif, sur la route d’un succès, le 4e en cinq matches, qui leur permet désormais de se concentrer sur la sécurisation de leur première place.

«J’ai besoin de trouver des gars prêts à se battre avec moi, parce qu’actuellement on est en mode relax» Michael Malone, coach des Denver Nuggets

La vie est au contraire plutôt compliquée en ce moment pour leur alter ego de la Conférence Ouest, Denver. Il y a une semaine, les Nuggets roulaient aussi des mécaniques, avec un bilan de 46 victoires et 19 défaites, loin devant Memphis, deuxième. Mais la franchise du Colorado a enchaîné quatre revers de rang, le dernier en date mardi à Toronto, et son coach Michael Malone n’a pas mâché ses mots. «J’ai besoin de trouver des gars prêts à se battre avec moi, parce qu’actuellement on est en mode relax», a-t-il tonné. «Et on ne peut pas être en mode relax alors qu’il reste 13 matches de saison» régulière, a-t-il prévenu.

La situation comptable n’est pas critique pour Denver, qui a encore cinq victoires d’avance sur les Grizzlies, mais les coéquipiers de Nikola Jokic sont arrivés assoupis sur le parquet des Raptors, qui ont inscrit 49 points dans le premier quart – un record pour la franchise canadienne. Mis au supplice par Fred VanVleet (36 points, 7 passes et 3 interceptions), les Nuggets ont couru vainement après le score, revenant à -6 dans le dernier quart, avant de lâcher pour de bon. Toronto, 9e, reste ainsi dans le tempo pour les play-off.

Les Lakers «en vie»

C’est également le cas des L.A. Lakers à l’Ouest (10e), grâce à une précieuse victoire (123-108) à La Nouvelle-Orléans (12e), un concurrent direct. Les Californiens sont toujours privés de LeBron James, blessé, mais ils ont cette fois pu compter sur Anthony Davis (35 points, 17 rebonds), manifestement soucieux de se racheter après la dernière défaite contre les Knicks.

«Tout le monde avait fait le job (dimanche), à part moi. Elle était pour moi. Je voulais me présenter ce soir et faire la différence, a-t-il souligné. On fait juste en sorte de rester en vie, on est venu en se disant que c’était victoire obligatoire», a par ailleurs expliqué le pivot des Lakers, qui auront l’occasion d’équilibrer leur bilan (34-35 à ce jour) dès ce mercredi soir à Houston.

À l’Est, Cleveland (4e) et New York (5e) sont dans une situation beaucoup plus confortable au moment d’entamer la dernière ligne droite de la saison régulière. Et, mardi, Cavaliers et Knicks ont fait respecter la logique en s’imposant respectivement à Charlotte (120-104) et à Portland (123-107). Malgré Damian Lillard, qui a de nouveau brillé en inscrivant 38 points (dont 8 à trois points), les Blazers, antépénultièmes de leur conférence, sont mal embarqués.

Les résultats de la nuit